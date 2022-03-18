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Korkunç gerçeği itiraf etti: Öldürüp cesedi yakmış sonra da...

Manisa'da 15 Mart'ta kaybolan tavuk yetiştiricisi Yunus Şahin'in (61) tabancayla öldürüldükten sonra arazideki kasa ve çalılarla birlikte yakılıp gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.G. (31) cinayeti itiraf ederken, ağabeyi A.G. de (34) gözaltına alındı.

18.03.2022 - 19:41 | | Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (DHA)
Korkunç gerçeği itiraf etti: Öldürüp cesedi yakmış sonra da...

Olay, Turgutlu ilçesi Sarıbey Mahallesi Gediz Kenarı mevkisinde meydana geldi. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan, Kula ilçesinde tavuk yetiştiriciliği yapan, evli, 2 çocuk babası Yunus Şahin, geçen 15 Mart'ta Kula'da tavuk yetiştirdiği evinden 45 AGA 177 plakalı otomobiliyle ayrıldı. Şahin, bir süre evine dönmeyince yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri plakadan yola çıkarak otomobilin izini sürdü. Ekipler, Şahin'in otomobilinin en son Turgutlu ilçesinde görüldüğünü tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Şahin'e ait otomobili başka bir kişinin kullandığını belirledi. Polisin takibi sonucu otomobili kullanan Ö.G., durdurulup gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Polisteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Ö.G., Şahin ile aralarında çıkan tartışmanın ardından Turgutlu ilçesi Sarıbey Mahallesi Gediz Kenarı mevkiindeki kendisine ait tarlada tabancayla vurduğunu, tarladaki kasa ve çalılarla birlikte Şahin'in cesedini yakıp daha sonra gömdüğünü anlattı. Ö.G.'nin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Ö.G.'nin Şahin'i öldürüp yaktıktan sonra gömdüğünü tarif ettiği bölgede yaptıkları araştırmada, Şahin'in toprağa gömülü cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ö.G.'nin ağabeyi A.G.'i de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Ö.G. ve A.G. ile ilgili gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli sayısının artabileceği öğrenildi. Ekipler, tarafından gömüldüğü yerden çıkarılan Yunus Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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