Kop Dağı Geçidi yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Haberin Devamı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, ulaşımı durma noktasına getirdi. Kop Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte, bölgede görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yol güvenliği açısından bölgede bulunan sürücüler, kaza yaşamamak için Kop Geçidi şehitlik mevkiinde kontakları kapattı.

Sürücüler, gidiş-geliş olmak üzere her iki yönde de araç geçişlerinin durma noktasına geldiğini belirttiler. Kar yağışıyla birlikte oluşan buzlanma da ulaşımı olumsuz etkilerken, bölgede trafik tamamen durdu.

Hava sıcaklığının düşmesiyle yol yüzeyinde oluşan buzlanma, özellikle rampa ve virajlarda sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar, beklemek zorunda kaldı.

Gece ve sabahın erken saatlerinde buzlanmanın daha da etkili olduğu, bu nedenle güzergahta ilerlemenin güçleştiği, ulaşımın ise zaman zaman kontrollü şekilde sağlandığı öğrenildi.

Öte yandan, 14 yıldır tamamlanamayan Kop Tüneli’nin bitirilememiş olması sürücüleri mağdur ederken, tünelin hizmete açılmasıyla sürücülerin rahat bir nefes alması bekleniyor.