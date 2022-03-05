Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Ligin 28. Haftasında Konyaspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak Galatasaray, 3 maç üst üste kazanma hedefiyle maça çıkacak. Konyaspor ise lig ikinciliğini kaptırmak istemiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler Konyaspor Galatasaray maçı ile ilgili detayları ve maçın kadrosunu merak ediyor. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Konyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11’leri…

GALATASARAY KADROSU

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA , SAAT KAÇTA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

4.5 AY SONRA AYNI SERİ

Konyaspor maçının Galatasaray için başka bir anlamı daha var. Sarı- Kırmızılılar'ın üst üste maç kazandığı son dönem, ligin ilk yarısında yine Göztepe, Rize ve Konya karşısındaydı. Aslan yine 3'te 3'lük bir seriye imza atması halinde, artık ateş hattından tamamen uzaklaşarak üst sıralara doğru tırmanma periyoduna girecek.