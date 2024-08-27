Konya'da yaralı leylek tedavi altına alındı! Trafoya çarptı

Edinilen bilgiye göre, Sarayönü ilçesinde tarlada çalışan vatandaşlar tarafından yüksek gelirim hattına çarparak yaralanan leylek olduğu ihbar edildi. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Sarayönü ilçesi Değirmenli Mahallesi arazisinde yapılan araştırma sonucunda kanadından yaralı uçamayan leylek bulundu. Leylek, tedavisinin yapılması amacıyla Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürüldü.