GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKonya'da kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
HaberlerGündem Haberleri Konya'da kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Konya'da kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

01.12.2025 - 17:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)-

Konya'da kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Berk İvacık’ın (15) ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu.

Üzümlü Mahallesi’nde oturan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Berk İvacık, 26 Kasım’da eve dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma komandolar, AFAD ekipleri, su altı polisleri arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından mahallenin bulunduğu dağlık ve ormanlık alanlar hem karadan hem de havadan arandı. Aramalarda dron ve Bayraktar TB2 insansız hava aracı kullanıldı. Berk İvacık’ın cep telefonunda birkaç kez Üzümlü Mahallesi yakınlarından sinyal alındığı belirlendi.

Konyada kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Arama çalışmalarının 5’inci gününde İvacık’ın, oturduğu mahalleye yakın bir noktada ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu. Berk İvacık’ın cenazesi, olay yerinde yapılacak incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacak. İvacık’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Güncel Haberler

Konya'da kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
#Gündem

Konya'da kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

19 yıl önceki cinayet çözüldü: 'Abi ben unuttum, siz unutmadınız!' Domuz bağıyla bağlanmıştı
#Gündem

19 yıl önceki cinayet çözüldü: 'Abi ben unuttum, siz unutmadınız!' Domuz bağıyla bağlanmıştı

Niğde'de 15 dakika kuralı devreye girdi! Projenin detayları belli oldu
#Gündem

Niğde'de 15 dakika kuralı devreye girdi! Projenin detayları belli oldu