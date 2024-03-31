Konya yerel seçim sonuçları 2024: Konya belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Konya'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Konya geldi. Konya yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Konya'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. İşte 31 Mart 2024 Konya yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Konya yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Konya'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Konya büyükşehir belediye başkanlığı ve Konya ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Konyali vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Konya'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Konya'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Konya 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
Konya'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Konyali vatandaşlar, 2024 Konya seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. İç Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Konya 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.
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2019 Türkiye yerel seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediyesini 859.115 alınan oy ve %70.53 oy oranı ile AK Parti adayı UĞUR İBRAHİM ALTAY kazanmıştır.
KONYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Abdulkadir Karaduman
Abdullah Yıldırım
Adnan Başköse
Aliye Cansu
Ayhan Milci
Bilal Ortakalaycı
Bülent Kılıç
Çetin Acu
Damla Nur Çarmızol
Erkan Eskiler
Halis Çeçen
Hasan İgeöz
Hasan Öztürk
İsmail Sonkaya
Mehmet Ali Öztürk
Mehmet Çankaya
Mehmet Köseoğlu
Muhammed Ali Coplan
Mustafa Nazmi Baş
Nurgül Kuşçu
Osman Sarıtaş
Yakup Yaşar
Uğur İbrahim Altay
Seyit Karaca
Selahattin Cizrelioğlu
Konya'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.