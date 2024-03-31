Konya yerel seçim sonuçları 2024: Konya belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Konya'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Konya yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Konya'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Konya büyükşehir belediye başkanlığı ve Konya ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Konyali vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Konya'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Konya'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Konya 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.

Konya'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Konyali vatandaşlar, 2024 Konya seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. İç Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Konya 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.

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KONYA İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TIKLAYINIZ

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediyesini 859.115 alınan oy ve %70.53 oy oranı ile AK Parti adayı UĞUR İBRAHİM ALTAY kazanmıştır.

KONYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Abdulkadir Karaduman

Abdullah Yıldırım

Adnan Başköse

Aliye Cansu

Ayhan Milci

Bilal Ortakalaycı

Bülent Kılıç

Çetin Acu

Damla Nur Çarmızol

Erkan Eskiler

Halis Çeçen

Hasan İgeöz

Hasan Öztürk

İsmail Sonkaya

Mehmet Ali Öztürk

Mehmet Çankaya

Mehmet Köseoğlu

Muhammed Ali Coplan

Mustafa Nazmi Baş

Nurgül Kuşçu

Osman Sarıtaş

Yakup Yaşar

Uğur İbrahim Altay

Seyit Karaca

Selahattin Cizrelioğlu

Konya'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Konya'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

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Sarayönü Seçim Sonuçları

Seydişehir Seçim Sonuçları

Taşkent Seçim Sonuçları

Tuzlukçu Seçim Sonuçları

Yalıhüyük Seçim Sonuçları

Yunak Seçim Sonuçları

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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

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Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.