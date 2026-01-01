Konya toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Konya 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi
Konya'da 2026 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Perşembe günü toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar dikkat! Şehir içi ulaşımın can damarı olan tramvay ve belediye otobüslerinin ücretsiz olup olmayacağı, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu. Yılbaşı gecesi uzatılan seferlerin ardından bugün Konya Kart basılacak mı? Mevlana-Selçuk Üniversitesi ve Adliye hatlarında son durum ne? İşte 1 Ocak 2026 Konya yılbaşı ulaşımına dair merak edilen tüm detaylar..."
KONYA'DA 1 OCAK'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım planlamasına göre, 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü ulaşım düzenlemesi şu şekildedir:
TRAMVAY SEFERLERİ (KAMPÜS VE ADLİYE HATLARI)
Konya'nın en yoğun kullanılan ulaşım araçları olan Selçuk Üniversitesi-Alaaddin ve Adliye-Alaaddin tramvay hatlarında, 1 Ocak günü ulaşım ücretli olarak devam etmektedir. Ancak seferler, resmi tatil olması sebebiyle "Pazar Tarifesi" uygulanarak gerçekleştirilecektir.
BELEDİYE OTOBÜSLERİ
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren belediye otobüsleri, 1 Ocak günü standart ücret tarifesiyle hizmet vermeye devam edecektir. Vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için ana hatlarda seferler pazar günü planlamasına göre düzenlenmiştir.
Önemli Not: Konya'da dini bayramlarda genellikle uygulanan "ücretsiz ulaşım" kararı, yılbaşı gibi resmi tatillerde genellikle uygulanmamaktadır. Vatandaşların Konya Kartlarında bakiye bulundurmaları önemle hatırlatılır.
1 OCAK KONYA ULAŞIM ÇALIŞMA SAATLERİ
Bugün resmi tatil olması nedeniyle ulaşımda sefer aralıkları şu şekildedir:
Tramvay: Seferler pazar tarifesine göre daha seyrek aralıklarla yapılmaktadır. Kampüs hattında son sefer saati gece yarısına kadar devam edecektir.
Otobüsler: Şehir merkezi ve çevre ilçelere giden otobüs hatları, ATUS (Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi) üzerinden ilan edilen pazar saatlerine göre hareket etmektedir.
Gece Seferleri: 31 Aralık gecesi uygulanan ek seferler, 1 Ocak sabahı itibarıyla yerini normal tatil düzenine bırakmıştır.