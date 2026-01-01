Konya toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Konya 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi

Haberin Devamı

KONYA'DA 1 OCAK'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım planlamasına göre, 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü ulaşım düzenlemesi şu şekildedir:

TRAMVAY SEFERLERİ (KAMPÜS VE ADLİYE HATLARI)

Konya'nın en yoğun kullanılan ulaşım araçları olan Selçuk Üniversitesi-Alaaddin ve Adliye-Alaaddin tramvay hatlarında, 1 Ocak günü ulaşım ücretli olarak devam etmektedir. Ancak seferler, resmi tatil olması sebebiyle "Pazar Tarifesi" uygulanarak gerçekleştirilecektir.

BELEDİYE OTOBÜSLERİ

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren belediye otobüsleri, 1 Ocak günü standart ücret tarifesiyle hizmet vermeye devam edecektir. Vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için ana hatlarda seferler pazar günü planlamasına göre düzenlenmiştir.

Önemli Not: Konya'da dini bayramlarda genellikle uygulanan "ücretsiz ulaşım" kararı, yılbaşı gibi resmi tatillerde genellikle uygulanmamaktadır. Vatandaşların Konya Kartlarında bakiye bulundurmaları önemle hatırlatılır.

1 OCAK KONYA ULAŞIM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bugün resmi tatil olması nedeniyle ulaşımda sefer aralıkları şu şekildedir: