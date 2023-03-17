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Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltÄ±na alÄ±nan 161 ÅŸüpheli adliyeye sevk edildi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± 900 kiÅŸilik ekibin katÄ±lÄ±mÄ±yla geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°stanbul genelinde 175 ÅŸÃ¼pheli iÃ§in yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyonlar sonucunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 161 ÅŸÃ¼pheli emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â

17.03.2023 - 07:47 | | Soner HASIRCIOÄžLU/Ä°STANBUL, (DHA)-
Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltÄ±na alÄ±nan 161 ÅŸüpheli adliyeye sevk edildi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± 258 ekip, 33'Ã¼ Ã–zel Harekat Polisi olmak Ã¼zere, toplam 900 kiÅŸilik personel, helikopter, hava aracÄ± ve 11 narkotik kÃ¶peÄŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla il genelinde geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde 175 ÅŸÃ¼pheli iÃ§in yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyon sonucunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 161 kiÅŸi emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.Â 

OPERASYONDA 4.5 KÄ°LO UYUÅžTURUCU GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°Â 

DÃ¼zenlenen operasyonlarda yaklaÅŸÄ±k 4 kilo 500 gram uyuÅŸturucu, 4 tabanca, 83 fiÅŸek ve Ã§elik yelek ele geÃ§irilmiÅŸti.Â 

Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° BAKANI SÃœLEYMAN SOYLU AÃ‡IKLAMA YAPMIÅžTI

Ã–te yandan, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde dÃ¼zenlenen operasyonun ardÄ±ndan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Yusuf Kenan TopÃ§u, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Zafer AktaÅŸ ve Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanÄ± Ä°brahim SeydioÄŸullarÄ±, Ä°stanbul Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gelmiÅŸti. Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Ä°stanbul'da 42'ncisi yapÄ±lan KÃ¶kÃ¼nÃ¼ Kurutma Operasyonu'yla ilgili, "Sabah 175 kiÅŸi iÃ§in 42'nci KÃ¶kÃ¼nÃ¼ Kurutma Operasyonu'nda 161 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu operasyonun Ã¶zelliÄŸi ÅŸu; Ä°stanbul'da kokain daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapan ekip 60 taksi, 35 motokurye ile birlikte neredeyse eve servis diyebileceÄŸimiz bir ÅŸebekenin daÄŸÄ±tÄ±cÄ±larÄ±. Biraz Ã¶nce sÃ¶ylediÄŸim gibi 16 ay iÃ§erisinde hem ara yakalamalar yapÄ±ldÄ± hem de bu sabah itibariyle 161 kiÅŸi, toplam 266 kiÅŸi bu operasyonla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ oldu. Geri kalan 14 kiÅŸinin de arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

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