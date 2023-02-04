GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 'Kökünü Kurutma’ operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı
ABONE OL

'Kökünü Kurutma’ operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli düzenlenen ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda 19 kişi tutuklandı.

04.02.2023 - 15:54 | | İHA
'Kökünü Kurutma’ operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 24 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Kökünü Kurutma’ operasyonu Çok sayıda kişi tutuklandı

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kahramanmaraş merkezli Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçeleri ile Gaziantep’in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde toplam 25 farklı adrese operasyon düzenledi.

Kökünü Kurutma’ operasyonu Çok sayıda kişi tutuklandı

Düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 100,9 gram kenevir tohumu, 12 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 25 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kökünü Kurutma’ operasyonu Çok sayıda kişi tutuklandı

Olayla ilgili, yakalanan 24 şüpheliden; O.B (28), E.E (46), R.K (29), E.B(33), F.A (28), G.K. (48), M.Ç (40), M.K (31), Ş.K (44), U.Ç (34), S.A (33), F.Ş (40), B.K (32), E.G (30), M.T.S.C (34), T.Y (40), C.T (31), M.K.A (21) ile H.B (33) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Ersoy: Türkiye bu sene turizm gelirinde Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı

Bakan Ersoy: Türkiye bu sene turizm gelirinde Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı

Cinsel saldırıyla suçlanan cemiyet başkanının ifadesi ortaya çıktı! 'Eşim ofise geldi'

Cinsel saldırıyla suçlanan cemiyet başkanının ifadesi ortaya çıktı! 'Eşim ofise geldi'

Bozcaada ve Gökçeada'ya 2 gün feribot seferi yok

Bozcaada ve Gökçeada'ya 2 gün feribot seferi yok