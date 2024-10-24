KocasÄ± iÃ§in tedbir kararÄ±nÄ± uzatmayan kadÄ±n canÄ±ndan oldu

Olay, sabah saatlerinde ilÃ§enin TÃ¶mÃ¼k Mahallesi'nde meydana geldi. Atilla Biricik ile eÅŸi Fatma Biricik arasÄ±nda bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Atilla Biricik, eÅŸini av tÃ¼feÄŸiyle vurup, evden ayrÄ±ldÄ±. Silah sesini duyan komÅŸularÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine adrese polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± belirlenen Fatma Biricik'i ambulansla hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Fatma Biricik, mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

UZAKLAÅžTIRMA KARARININ 22 EKÄ°M TARÄ°HÄ°NDE SONA ERDÄ°

Polis ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada, Atilla Biricik'in yaklaÅŸÄ±k 200 metre uzaklÄ±ktaki 46 AAG 096 plakalÄ± otomobiline cesedi bulundu. TÃ¼fekle intihar ettiÄŸi belirlenen Atilla Biricik ile Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ eÅŸi Fatma Biricikâ€™in cansÄ±z bedenleri, otopsi iÃ§in morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã‡iftin engelli Ã§ocuÄŸu ise Sosyal Hizmetler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ã–te yandan, eÅŸi hakkÄ±nda aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± â€˜Ã¶nleyici tedbirâ€™ kararÄ± 22 Ekim'de dolan Fatma Biricik ile bir gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve tedbire iliÅŸkin uzatma talebinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan ettiÄŸi bildirildi.

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