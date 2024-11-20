Kocaeli'de sınavdan düşük not aldıktan sonra intihar eden Beril, son yolculuğuna uğurlandı

Olay dün sabah saatlerinde, Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde meydana geldi. Beril Sezer isimli 10. sınıf öğrencisi, iddiaya göre sınav notlarının açıklamasının ardından pencereden atladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Ağır yaralanan Beril Sezer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beril, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI



Hayatını kaybeden lise öğrencisi için bugün Gölcük Kocatepe Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze 17 Ağustos mezarlığına defnedildi.