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Kocaeli'de harekete geçildi! Bitkisel atıklardan yapılıyor

29.07.2025 - 10:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kocaeli'de harekete geçildi! Bitkisel atıklardan yapılıyor

Körfez ilçesinde belediye ekipleri, park ve bahçelerde yapılan budama çalışmalarından elde edilen bitkisel atıkları komposta dönüştürerek yeniden doğaya kazandırıyor.

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Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri budama faaliyetleri sonrası ortaya çıkan dal, yaprak gibi yeşil atıkları topluyor.

Toplanan bu atıklar, işlenerek kompost gübre haline getiriliyor. Bu yöntemle hem atık miktarının azaltılması hem de doğal gübre elde edilmesi sağlanıyor.

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Belediye yetkilileri, uygulamanın sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında yürütüldüğünü ve geri dönüşümle doğal kaynakların korunmasına katkı sağlandığını belirtti.

Çalışmanın çevresel ve ekonomik açıdan önem taşıdığını vurgulayan yetkililer, çevreye duyarlı uygulamaların artarak devam edeceğini ve vatandaşların da geri dönüşüm konusunda duyarlı olmalarının beklendiğini ifade etti.

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