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Kocaeli'de 4 katlı binada patlama! 14 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde akşam saatlerinde 2 ayrı mahallede bulunan binaların giriş katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiren patlama meydana geldi. Patlamalarda toplam 14 kişi yaralanırken, bölgede itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin bekleyişi devam ederken, doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri ise ihbarın geldiği yerlerde gaz akışını kesti.

29.12.2024 - 07:24 |
Kocaeli'de 4 katlı binada patlama! 14 kişi yaralandı

İlçedeki Osmangazi Mahallesi Termal Sokak’ta meydana gelen gaz sızıntısının ardından sokak üzerindeki çok sayıda bina tahliye edildi. Sokak üzerindeki gaz akışı dağıtım şirketince kesilirken, polis ekipleri de caddeye girişi kapattı.

Herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ve itfaiye ekipleri bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

Kocaelide 4 katlı binada patlama 14 kişi yaralandı

VALİ İLHAMİ AKTAŞ VE BERABERİNDEKİLER YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve beraberindekiler, 2 patlamanın meydana geldiği bölgelerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Aktaş ve beraberindekiler daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne geçerek, patlama sonrası tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti. 14 kişinin sağlık genel durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Aktaş, yaralılar ile yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kocaelide 4 katlı binada patlama 14 kişi yaralandı

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