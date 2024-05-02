Kocaeli Valisi kimdir? Kocaeli Valisi Seddar Yavuz nereli, kaç yaşında?

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü kazanan Seddar YAVUZ, 1988 yılında fakülteden mezun oldu ve aynı yıl açılan Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Adıyaman’da kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı.Evli, dört çocuk babası olan Vali Yavuz, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sırasıyla Harmancık, Aslanapa ve Güdül Kaymakam vekilliklerini yürüten Vali Yavuz, 1993 yılında Kaymakamlık yeterlilik sınavını kazanarak Çankırı Korgun Kaymakamlığına atandı. Korgun Kaymakamlığından sonra Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Balıkesir Dursunbey Kaymakamlığı, Konya Kadınhanı Kaymakamlığı ve Şanlıurfa Siverek Kaymakamlığı görevlerini yürüttü.

22.10.2007 tarihinde Antalya Kemer Kaymakamlığına atanan Yavuz, Türk İdareciler Derneği'nin 2008 yılı "Yılın Kaymakamı" ödülüne layık görüldü.