GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KKTC’yi şok eden vahşi cinayet! Zanlı Kıbrıs Rum kesiminde yakalandı
ABONE OL

KKTC’yi şok eden vahşi cinayet! Zanlı Kıbrıs Rum kesiminde yakalandı

Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa şehrinde işlenen cinayet yavru Vatan'ı sarstı. Annesi Kıbrıs Türkü babası ise Suriyeli olduğu öğrenilen 16 yaşındaki lise öğrencisi Helin Reessur’un cesedi Gazimağusa kentinin turistik İskele Long Beach bölgesinde bir rezidans sitesi inşaat alanında bulundu. Polis, ilk incelemede Helin’in başına sert bir cisim vurularak öldürüldüğünü belirledi.

26.01.2023 - 09:18 |
KKTC’yi şok eden vahşi cinayet! Zanlı Kıbrıs Rum kesiminde yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işlenen vahşi bir cinayetle sarsıldı. Gazimağusa kentinin turistik İskele Long Beach bölgesinde meydana gelen korkunç olay sonrası polis harekete geçti.

KANLI OTOMOBİL

Hürriyet'in haberine göre; Polis, ilerleyen saatlerde Gazimağusa’nın Kıbrıs Rum yönetimi sınır geçiş kapısı Derinya’da koltukları kanlı terk edilmiş bir otomobil buldu. Ekipler, kamera kayıtlarını incelemeye aldı.KKTC emniyeti, zanlı olarak görülen Sefer Buğra Altundağ’ın (21) yakalanması için halktan yardım istedi. Zanlının fotoğrafını yayınlayan polis, görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.

KKTC’yi şok eden vahşi cinayet Zanlı Kıbrıs Rum kesiminde yakalandı

RUM KESİMİNDE YAKALANDI

Altundağ, akşam saatlerinde kaçtığı Kıbrıs Rum yönetiminde yakalandı. KKTC polisinin BM aracılığıyla talep ettiği zanlının, bugün iade edilmesi bekleniyor. Kıbrıs’ta Türk ve Rum polisi, adli olaylarda BM aracılığıyla işbirliği yapıyor.

Kansere yol açıyor! Evinizin konumu sağlığınızı tehdit ediyor
İlgili Haber
Kansere yol açıyor! Evinizin konumu sağlığınızı tehdit ediyor
Kredi kartı, devre-mülk ve miras tuzağına dikkat! İşte dolandırıcıların en fazla kullandığı 10 yöntem
İlgili Haber
Kredi kartı, devre-mülk ve miras tuzağına dikkat! İşte dolandırıcıların en fazla kullandığı 10 yöntem
Çöp ev skandalı! Üç kardeşin kahreden görüntüsü
İlgili Haber
Çöp ev skandalı! Üç kardeşin kahreden görüntüsü

GÜNCEL HABERLER

Alman dergiden skandal Cumhurbaşkanı Erdoğan kapağı!

Alman dergiden skandal Cumhurbaşkanı Erdoğan kapağı!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yeni operasyon başlatıldı

Suriye El-Bab'da DEAŞ operasyonu: 16 terörist yakalandı

Suriye El-Bab'da DEAŞ operasyonu: 16 terörist yakalandı