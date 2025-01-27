Kızılelma'nın motor çalıştırma testi gerçekleşti
27.01.2025 - 17:04Güncellenme Tarihi:
Türkiye'nin yerli ve milli turbofan motorlu, radarlardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip insansız savaş uçağı Kızılelma'nın motor çalıştırma testi tamamlandı.
Savaş stratejilerini değiştiren teknolojilere ev sahipliği yapan Türkiye'de savunma sanayi alanında gelişmeler her geçen gün artarak devam ediyor.
İnsansız hava araçları alanında dünya liderliğine oynayan Baykar Teknoloji'nin en önemli eserlerinden biri olan Kızılelma'nın motor çalıştırma testi gerçekleşti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden Kızılelma'nın motor testini yayımladı.
Bayraktar #KIZILELMA PT-3 ✈️🚀🍎— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 27, 2025
✅ Motor Çalıştırma Testi
✅ Engine Run Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/4cgYytA0kA