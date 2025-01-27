Savaş stratejilerini değiştiren teknolojilere ev sahipliği yapan Türkiye'de savunma sanayi alanında gelişmeler her geçen gün artarak devam ediyor.

İnsansız hava araçları alanında dünya liderliğine oynayan Baykar Teknoloji'nin en önemli eserlerinden biri olan Kızılelma'nın motor çalıştırma testi gerçekleşti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden Kızılelma'nın motor testini yayımladı.