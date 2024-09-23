Kızılay’dan Amasya Üniversitesi’ne gümüş madalya verildi

Türkiye Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak ile Amasya Kızılay Kan Bağış Merkezi Doktoru Bayram Çelik’in elinden madalya, berat ve plaket alan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, bütün öğrenci ve personelini 156 yıldır en zor şartlarda insanlığın hizmetinde olan Türk Kızılay’ına bağışı yapmaya davet etti.

Türk Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı çalışmalarında bireysel bağışçılar kadar kurumsal bağışçıların önemi çok büyük olduğunu belirten Türkiye Kızılay Derneği Amasya Şube Başkanı Albayrak, “Yıl içinde bin ile bin500 ünite arası kan bağışı yapan kurumlara bağış madalyaları takdim edilmektedir. Rektörlüğe bağlı fakülteler, yüksekokullar ve idari birimler olarak yapılan kan bağışı çalışmaları neticesinde Amasya Üniversitesi kurumsal gümüş madalya almaya hak kazandı. Amasya Üniversitesi, Türk Kızılay’ı aracılığıyla kampüslerinde düzenli kan bağışı kampanyaları yürüterek ülkemizin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerinin karşılanmasına büyük destek sağladı” diye konuştu.

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Programda Üniversite Genel Sekreteri ve Türkiye Kızılay Derneği Amasya Şube Başkan Yardımcısı Osman Akbaş ile Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Umut Köksal da yer aldı.