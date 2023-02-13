Kızılay günde 500 çadır üretiyor

Hürriyet'ten Haşim Kılıç'ın haberine göre; Türk Kızılay Çadır Tekstil Grubu Genel Müdürü Ömer Faruk Özgün, normal döneminde günde 200-250 çadır üretilirken, şu an günde 500 çadır üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Afet bölgesine günde 4-5 TIR Çadır gönderildiğini belirten Özgün, şu bilgileri verdi:

Üretilir üretilmez Deprem bölgesine

“Gece gündüz, 24 saat prensibiyle şu an üretimlerimizi yapmaktayız. Çadırlar, aile çadırı ve kış için özellikle hazırlanmış 16.5 metrekare. Kalın kumaşlar ve içindeki keçeyle birlikte arada kalan hava tabakası sayesinde çok güzel bir ısı izolasyonu sağlıyor. Çadırımızın en önemli özelliği alev yürümez, su itici ve küflenmez olması. Bu şartları AFAD bizden mutlaka istiyor. Laboratuvar testlerinden geçmezse üretime başlayamıyoruz. Çadırımızın girişinde Türk ailelerini düşünerek yaptığımız bir antre bölümü var. Ayakkabılarını çıkarıp girebiliyor aile. İçeride bir yaşam alanı var. Sobanın kurulduğu alan var. Sobanın kurulduğu yerler ısıya çok dayanıklı tasarlanıyor.”