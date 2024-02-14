KÄ±zÄ±l Deli KahinÂ kimdir, nereli ve kaÃ§ yaÅŸÄ±nda? Erzincanâ€™daki maden kazasÄ±nda KÄ±zÄ±l Deli Kahinâ€™in kim olduÄŸu sorgulanmaya baÅŸlandÄ±. "KÄ±zÄ±l Deli Kahin" isimli kullanÄ±cÄ±, Erzincan'da maden faciasÄ±nÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¼n Ã¶nce rÃ¼yasÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

KÄ±zÄ±l Deli Kahin kimdir?

KÄ±zÄ±l Deli Kahin adlÄ± bir kullanÄ±cÄ±, 5 gÃ¼n Ã¶nce hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mda Erzincan'daki maden faciasÄ±nÄ± iÅŸaret etti. O paylaÅŸÄ±mda, "DÃ¼ÅŸte gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ tedbir alÄ±n geÃ§ olmadan. AltÄ±n firmasÄ± daÄŸÄ± terk ederken ardÄ±ndan patlar siyanÃ¼r havuzu, koca bir nehir, koca bir ilÃ§e zehre boÄŸulur, yarÄ±sÄ± oyulmuÅŸ daÄŸ tel tel dÃ¶kÃ¼lÃ¼r." ifadeleri yer aldÄ±.

Sosyal medyada "KÄ±zÄ±l Deli Kahin" olarak bilinen hesap, geÃ§miÅŸte yaptÄ±ÄŸÄ± tahminlere ÅŸimdi de Erzincan'Ä±n Ä°liÃ§ ilÃ§esinde yaÅŸanan altÄ±n madeni faciasÄ±nÄ± ekledi. Ancak KÄ±zÄ±l Deli Kahinâ€™in kimliÄŸi hakkÄ±nda net bir bilgi bulunmuyor.

Anagold Madencilik tarafÄ±ndan iÅŸletilen altÄ±n madeninde yaÅŸanan faciadan tam 5 gÃ¼n Ã¶nce, "KÄ±zÄ±l Deli Kahin" hesabÄ±ndan tedbir alÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir uyarÄ± geldiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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