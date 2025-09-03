GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kırşehir'de kışlık hazırlığı başladı: Yün yorgana yoğun talep var
Kırşehir'de kışlık hazırlığı başladı: Yün yorgana yoğun talep var

03.09.2025 - 15:12Güncellenme Tarihi:
Kırşehir'de sonbahar ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yorgan ustaları yoğun mesaiye başladı.

Kentte mesleğini 40 yıldır sürdüren yorgan ustası Cengiz Gök, özellikle gurbetçi sezonunun sona ermesiyle birlikte iç piyasadan gelen taleplerde artış olduğunu söyledi.

Kırşehir'de yok olmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerden biri olan yorgancılık, soğuk havaların yaklaşmasıyla yeniden canlanırken, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kışlık yün yorgan siparişlerini vermeye başladı. 40 yıllık yorgan ustası Cengiz Gök, kış aylarında iş yoğunluğunun arttığını belirterek, "Gurbetçilerin yaz sezonu için verdikleri siparişleri tamamladık. Şimdi ise yerli halktan gelen yoğun taleplerle çalışıyoruz. Vatandaşlar yavaş yavaş kış hazırlıklarına başladı" dedi.

Kırşehirde kışlık hazırlığı başladı: Yün yorgana yoğun talep var

El yapımı yün yorganlara ilginin halen devam ettiğini aktaran Gök, "İnsanlar yün yorganlara dönüşlere başladı. Elyaf olarak tabir edilen hazır yorganlar ile yün yorganlar arasında çok fazla fark var. Yün yorganlar; sağlık açısından etkili oluğu kadar kışın da üşütmeme özelliğine sahip yorgunluğu alıcı özelliğe de sahip olduğu biliniyor. 3-4 Ay kadar kış mevsimi işlerine yöneleceğiz" diye konuştu.

