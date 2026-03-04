Kırşehir'de kahvehaneye silahlı saldırıyla ilgili şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, Medrese Mahallesi 95. Sokak üzerinde meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen iki kişi arasında yaşanan gerginliğin ardından C.P., beylik silahıyla husumetlisinin işlettiği kahvehanenin önüne geldi. Şüpheli, iş yerinin dışından camlara doğru 1 el, havaya ise 5 el ateş etti.



Silah sesleri üzerine kahvehanede ve bitişiğindeki oyun salonunda panik yaşandı. Açılan ateş sonucu kırılan cam parçalarının isabet ettiği oyun salonunda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ayakta tedavi altına alındı.



Şüpheli C.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan incelemede saldırı öncesinde alkol aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.