Kırşehir'de hazırlığı şimdiden başladı: Kış mutfağında her evde yer alıyor

Hasadı yapılan buğdaylar, yıkama, kaynatma, kurutma, değirmende öğütme, eleme ve ayıklama işlemlerinden geçirilerek bulgura dönüştürülüyor. Çiçekdağı ilçesine bağlı Boyalık Mahallesi Türbe Caddesi'nde dedelerinden kalan geleneği sürdüren aileler, imece usulüyle bulgur üretimini gerçekleştiriyor. Genç kuşak da üretim sürecine destek vererek aile bütçesine katkı sağlıyor. Bölge sakinlerinden Emir Er, dedesiyle birlikte bulgur yapımında görev aldığını belirterek, özellikle buğdayın kaynatılmasının ardından gerçekleştirilen serme ve kurutma aşamalarında çalıştığını söyledi.

Yıkama ve kaynatma işlemlerinin ardından güneşte kurumaya bırakılan buğdaylar, tamamen kuruduktan sonra değirmende öğütülüyor. Daha sonra eleme ve ayıklama işlemlerinden geçirilen bulgurlar, taş ve kabuklarından arındırılarak satışa hazır hale getiriliyor.