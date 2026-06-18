Kırşehir'de devreye alındı! Çocuğuna bu isimleri verene 4 çeyrek altın
18.06.2026 - 08:06Güncellenme Tarihi:
Kırşehir'de bir vakıf tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Kırşehir'de yeni doğan çocuklarına "Ahi" veya "Neşet" adını veren ailelere 4 çeyrek altın hediye edilecek.
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Kırşehir'de bir vakıf tarafından koordine edilen isim projesi lansmanı gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı Mustafa Düger, projenin amacının Kırşehir'in önemli değerleri olan Ahi Evran ve Neşet Ertaş'ın isimlerini gelecek nesillere taşımak olduğunu söyledi.
Düger, proje kapsamında Kırşehir'de dünyaya gelen ve adına "Ahi" veya "Neşet" ismi eklenen her çocuk için ailelere ahiliğin temelini oluşturan 4 açık kapıyı temsilen 4 çeyrek altın verileceğini belirtti.
Düger, projenin kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yeni projeler hazırlandığını kaydetti.