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GündemKırşehir'de devreye alındı! Çocuğuna bu isimleri verene 4 çeyrek altın
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Kırşehir'de devreye alındı! Çocuğuna bu isimleri verene 4 çeyrek altın

18.06.2026 - 08:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kırşehir'de devreye alındı! Çocuğuna bu isimleri verene 4 çeyrek altın

Kırşehir'de bir vakıf tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Kırşehir'de yeni doğan çocuklarına "Ahi" veya "Neşet" adını veren ailelere 4 çeyrek altın hediye edilecek.

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Kırşehir'de bir vakıf tarafından koordine edilen isim projesi lansmanı gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı Mustafa Düger, projenin amacının Kırşehir'in önemli değerleri olan Ahi Evran ve Neşet Ertaş'ın isimlerini gelecek nesillere taşımak olduğunu söyledi.

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Düger, proje kapsamında Kırşehir'de dünyaya gelen ve adına "Ahi" veya "Neşet" ismi eklenen her çocuk için ailelere ahiliğin temelini oluşturan 4 açık kapıyı temsilen 4 çeyrek altın verileceğini belirtti.

Kırşehirde devreye alındı Çocuğuna bu isimleri verene 4 çeyrek altın

Düger, projenin kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yeni projeler hazırlandığını kaydetti.

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