GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırşehir'de 13 ölü büyük ve küçükbaş hayvan bulundu
HaberlerGündem Haberleri Kırşehir'de 13 ölü büyük ve küçükbaş hayvan bulundu

Kırşehir'de 13 ölü büyük ve küçükbaş hayvan bulundu

25.02.2026 - 13:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA-

Kırşehir'de 13 ölü büyük ve küçükbaş hayvan bulundu

Kırşehir'de 'mandıralar bölgesi' olarak bilinen Tepesidelik ve İnanç köyleri arasındaki alanda büyükbaş ve küçükbaşlardan olmak üzere toplam 13 hayvan ölü bulundu.

Tepesidelik ve İnanç köyleri arasındaki mandıraların bulunduğu alanda dün gece, Tepesidelik köyü muhtarı Ali Doğan Türkmen, gübre atımı sırasında köyün drenaj su hattı üzerinde ölü hayvanları fark etti.

Türkmen’in ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. 13 ölü hayvan, kamyona yüklenip bölgeden uzaklaştırıldı. Hayvanların kime ait olduğu ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma da sürüyor. 

Güncel Haberler

Bakan Kurum: İzmit’te modern ve güvenli bir yaşam alanı yükseliyor
#Ekonomi

Bakan Kurum: İzmit’te modern ve güvenli bir yaşam alanı yükseliyor

Kasapoğlu: “Erişilebilirlik önünde ne engel varsa hep birlikte mücadele edeceğiz”
#Gündem

Kasapoğlu: “Erişilebilirlik önünde ne engel varsa hep birlikte mücadele edeceğiz”

Kadın girişimcilere yönelik program Türkiye'ye geliyor
#Çalışma Hayatı

Kadın girişimcilere yönelik program Türkiye'ye geliyor