Kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderlerine dev operasyon! Kritik operasyonda dikkat çeken detaylar

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak'ın Türk polisince Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yılmaz'ın 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal seviyede, 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ve Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütünün elebaşı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kaymak'ın da 6 yıldır 10 yakalama emriyle ulusal seviyede, 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı, suç örgütü üyesi olduğu aktarıldı.

OPERASYONUN PERDE ARKASI

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, operasyonun perde arkasını anlattı.

Nihat Uludağ'ın açıklamaları şöyle:

Ercan Yılmaz 15 yıldır 43 arama kararıyla aranıyordu. İbrahim Kaymak ise 6 yıldır 10 arama kararıyla aranıyordu. Bu iki isim de Barış Boyun çetesinin altındaki organize suç örgütü liderleri. İkisi de Gürcistan'da faaliyet yürütüyorlardı. Bunlar son zamanda gençleri lüks hayatlarla, kolay para kazanıyor algısıyla kandırıyorlar.

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İLGİNÇ PAYLAŞIM: MÜDÜRE SELAM YOLLAYIN

Bunlar son videlarında ilginç bir paylaşım oldu. Son paylaşımlarında "Organize müdürüne selam yollayın., ben buradayım." dedi. Organize müdürü gitti, bu iki suç örgütü lideri Türk hava sahasına geldiği an "Selamınızı aldım, sizi yakalamaya geldim" dedi.

11 AYLIK GİZLİ ÇALIŞMA

Bu iki isim önemli. 11 aylık çalışmanın sonunda Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildi. Bunlar gençleri suça özendiriyorlardı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Suç dosyaları kabarık. 100'den fazla suç kayıtları var. 11 ay süren gizli operasyonla Türkiye'ye getirildiler.

EMNİYET MÜDÜRÜ: SELAMINI ALIYORUZ

Bunun bir de psikolojik tarafı var. 15 yıldır yakalanamadıkları için bir özgüvenleri vardı. Ekip başındaki Emniyet Müdürü, "Uçak Türk Hava sahasına girer girme, Ercan Yılmaz’a, “Organizeye selam göndermiştin, biz de selamını alıyoruz. Sen ve senin gibi ülkemizdeki huzuru bozmaya yeltenip suçtan kibirlenen kim var ise seni alıp getirdiğimiz gibi hepsini tek tek ülkemize getireceğiz.” dedi.

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KRİTİK ÖNEME SAHİP

Adalet Bakanlığı, İçişleri ve Dışişleri'nin gizlice yürüttüğü bir operasyon bu. 2 çete lideri bu şekilde Türkiye'ye getirildi. Çeteler adım adım izlendiklerini bilsinler. Bu operasyon kritik öneme sahip.