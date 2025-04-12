GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı
HaberlerGündem Haberleri Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

12.04.2025 - 09:46Güncellenme Tarihi:
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya adli makamlarınca; “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır"ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

İtalya adli makamlarınca; “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır" İstanbul'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Güncel Haberler

Antalya Havalimanı'na yeni terminal! Bakan Uraloğlu'ndan CNN Türk'te önemli açıklamalar
#Gündem

Antalya Havalimanı'na yeni terminal! Bakan Uraloğlu'ndan CNN Türk'te önemli açıklamalar

Isparta'da feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Komiser hayatını kaybetti
#Gündem

Isparta'da feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Komiser hayatını kaybetti

Yağmur suyuyla sebze yetiştiren anaokulu öğrencileri, kendi yemeklerini hazırlıyor
#Gündem

Yağmur suyuyla sebze yetiştiren anaokulu öğrencileri, kendi yemeklerini hazırlıyor