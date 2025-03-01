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Kırmızı bültenle aranan Sinan Memi, İstanbul'a getirildi

01.03.2025 - 10:56Güncellenme Tarihi:
Kırmızı bültenle aranan Sinan Memi, İstanbul'a getirildi

Kırmızı bültenle aranan ve Polonya'da yakalanan "Daltonlar" organize suç örgütünün elebaşlarından Sinan Memi, Ankara'dan İstanbul'a getirildi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'dan getirilen Memi'nin, "Daltonlar" suç örgütüyle beraber hareket ettiği dönemde, 1 Ocak 2023'te Sarıyer Uskumruköy'de F.Y'nin öldürülmesi olayında tetikçi, 18 Haziran 2024'te Kartal'da bir film setine yönelik kurşunlama olayında ise azmettirici olduğu tespit edildi.

Memi'nin, "Daltonlar" suç örgütünden ayrıldıktan sonra 10 Eylül 2024'te Üsküdar'da K.Ç.T'nin öldürülmesi ve Bakırköy'de bulunan bir iş yeri sahibinin yağma amaçlı tehdit edilmesi konusunda da azmettirici olduğu belirlendi.

Ekipler, Memi'nin son olarak 27 Eylül 2024'te bir kişinin evinde keşif yapan 2 kişinin çalıntı motosiklet ve silahla yakalanması olayında da azmettiren olduğunu saptadı.

Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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