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Kırmızı bültenle aranan 4 kişi Türkiye'ye getirildi

20.05.2025 - 10:41Güncellenme Tarihi:
Kırmızı bültenle aranan 4 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 4 kişiyi Gürcistan'da yakalayıp ülkeye getirdiklerini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda, Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

Yerlikaya, açıklamsında şu ifadelere yer verdi:

"Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklari. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum".

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