Kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı;

6 ülke tarafından haklarında INTERPOL Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahıs “KAFES-30” Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.