Kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından haklarında Interpol kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahsın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.
11.01.2024 - 08:28 |
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı;
6 ülke tarafından haklarında INTERPOL Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahıs “KAFES-30” Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.
6️⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL 🟥 Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 1️⃣0️⃣ şahıs “KAFES-30” Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 11, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran… pic.twitter.com/0tQ6gTwRP6