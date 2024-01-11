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Kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından haklarında Interpol kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahsın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

11.01.2024 - 08:28 |
Kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı;

6 ülke tarafından haklarında INTERPOL Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahıs “KAFES-30” Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.

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