GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırklareli'nde yarın başlıyor! İlk kez 1910 yılında kurulmuştu
HaberlerGündem Haberleri Kırklareli'nde yarın başlıyor! İlk kez 1910 yılında kurulmuştu

Kırklareli'nde yarın başlıyor! İlk kez 1910 yılında kurulmuştu

10.09.2025 - 12:06Güncellenme Tarihi:
Kırklareli'nde yarın başlıyor! İlk kez 1910 yılında kurulmuştu

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulan Pavli Panayırı, yarın 115. kez Kırklareli'nde misafirlerini ağırlayacak.

Haberin Devamı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 115. kez kurulacak olan Pavli Panayırı yarın başlıyor.

İLGİLİ HABER

Adıyaman'da bu köyde dedelerinden kalma şaşırtan geleneği hala yaşatıyorlar: Ne buz ne de elektrikle çalışıyor!
Adıyaman'da bu köyde dedelerinden kalma şaşırtan geleneği hala yaşatıyorlar: Ne buz ne de elektrikle çalışıyor!

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın fermanıyla 1910 yılında kurulmaya başlayan ‘Pavli Panayırı' yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleri 11 - 14 Eylül tarihleri arasında ağırlayacak.

Kırklarelinde yarın başlıyor İlk kez 1910 yılında kurulmuştu

Ergene Nehri'nin kenarındaki düzlük alanda gerçekleştirilen panayır, birçok ziyaretçiyi ilçeye getiriyor. Türkiye'de hala geleneğini yaşatabilen en büyük panayırlardan biri olan Pavli Panayırına kurulan tezgâhlarda yiyecek, içecek, kıyafet ve süs eşyaları satılıyor.

Kırklarelinde yarın başlıyor İlk kez 1910 yılında kurulmuştu

Panayır süresince yöre halkı konaklayacağı römorkların içerisini çekyat, yatak, somya gibi eşyalarla donatıp, üzerini branda ile kapatıyor. Panayır süresince orada olan lunapark alanı ise Roman eğlence kültürünün görülebileceği güzel bir ortam sağlıyor.

    Güncel Haberler

    Okullar açıldı, dünyaca ünlü sahildeki yoğunluk yarı yarıya düştü
    #Gündem

    Okullar açıldı, dünyaca ünlü sahildeki yoğunluk yarı yarıya düştü

    Ne tavuk ne de kırmızı et sofraların vazgeçilmezi balık! Bu yıl fiyatlar cep dostu olacak
    #Ekonomi

    Ne tavuk ne de kırmızı et sofraların vazgeçilmezi balık! Bu yıl fiyatlar cep dostu olacak

    Fed’in faiz indirimi beklentileri yükseltti! Gram altın 4 bin 915 TL’ye yükseldi
    #Ekonomi

    Fed’in faiz indirimi beklentileri yükseltti! Gram altın 4 bin 915 TL’ye yükseldi