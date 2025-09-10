Kırklareli'nde yarın başlıyor! İlk kez 1910 yılında kurulmuştu

Haberin Devamı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 115. kez kurulacak olan Pavli Panayırı yarın başlıyor.

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın fermanıyla 1910 yılında kurulmaya başlayan ‘Pavli Panayırı' yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleri 11 - 14 Eylül tarihleri arasında ağırlayacak.

Ergene Nehri'nin kenarındaki düzlük alanda gerçekleştirilen panayır, birçok ziyaretçiyi ilçeye getiriyor. Türkiye'de hala geleneğini yaşatabilen en büyük panayırlardan biri olan Pavli Panayırına kurulan tezgâhlarda yiyecek, içecek, kıyafet ve süs eşyaları satılıyor.

Panayır süresince yöre halkı konaklayacağı römorkların içerisini çekyat, yatak, somya gibi eşyalarla donatıp, üzerini branda ile kapatıyor. Panayır süresince orada olan lunapark alanı ise Roman eğlence kültürünün görülebileceği güzel bir ortam sağlıyor.