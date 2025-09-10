Adıyaman'da bu köyde dedelerinden kalma şaşırtan geleneği hala yaşatıyorlar: Ne buz ne de elektrikle çalışıyor!

3

Köylülerden Mehmet Ay, AA muhabirine, mağaranın yüzlerce yıldır kullanıldığını ve bu geleneğin kuşaktan kuşağa aktarıldığını ifade etti.



Mağaraya giriş ve çıkışların oldukça zor olduğunu anlatan Ay, "Dedemden, babamdan duyduğuma göre burası 300-400 yıllık bir yer. Herkes çökeleğini, yağını, peynirini buraya bırakır. Yaklaşık 4 ay burada kalır, kıvamını alır. Sonra yağmur yağmaya, havalar soğumaya başlayınca ürünleri eve götürürüz." dedi.



Ay, mağarada muhafaza edilen ürünlerin lezzetinin farklı olduğuna dikkati çekerek, "Buzdolabında ürünler donuyor, tadı bozuluyor. Mağarada ürünler doğal ortamda yavaş yavaş olgunlaşıyor. Bu yüzden kıvam ve lezzet olarak buzdolabındaki gibi olmaz. Buzdolabında aynı tadı bulamazsın." diye konuştu.