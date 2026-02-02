Kırklareli'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Şubat 2025 Pazartesi Kırklareli'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
02.02.2026 - 00:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'de kar yağışı etkili oluyor. Kırklareli'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Kırklareli'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle söz konusu ilçelerde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, il genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu ifade edildi.

Kar yağışının yarın akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.

