Kırklareli'de 3 ton bedava dağıtılacak! Kasa kasa getirildi

10.12.2025 - 15:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Hüseyin ÇANLI/KIRKLARELİ, (DHA)-

Yasal sınırı aşan avcılık Kırklareli’nde 3 ton istavrite el konulmasına neden oldu; balıklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken tekne kaptanı ve mürettebata para cezası kesildi.

Kırklareli'de yasal sınır olan 13 santimetrenin altında avlandığı belirlenen 3 ton istavrite el konulup, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na verildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denetimlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, balıkçı teknesinde yasal sınır olan 13 santimetrenin altında istavrit avlandığını tespit etti.

Yaklaşık 3 ton olan 307 kasa istavrite el konulup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na verildi. İstavriti avlayan tekne kaptanı ile 3 personele ise idari para cezası uygulandı

