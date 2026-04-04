GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırklareli Lüleburgaz'da otomobil AVM otoparkına uçtu
HaberlerGündem Haberleri Kırklareli Lüleburgaz'da otomobil AVM otoparkına uçtu

Kırklareli Lüleburgaz'da otomobil AVM otoparkına uçtu

04.04.2026 - 21:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRKLARELİ (İHA)

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak bir AVM'nin park alanına savruldu.

Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametinden seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir AVM otoparkındaki park alanına düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta ve otoparkta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme yaparken, kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

Güncel Haberler

Can eriği hasadı başladı! Kilo fiyatı iç piyasada 350, yurt dışına 450 lira
#Gündem

Can eriği hasadı başladı! Kilo fiyatı iç piyasada 350, yurt dışına 450 lira

72 saattir devam eden aşırı yağışlar Söke'de hayatı olumsuz etkiliyor
#Gündem

72 saattir devam eden aşırı yağışlar Söke'de hayatı olumsuz etkiliyor

Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
#Gündem

Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti