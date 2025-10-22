Kırklareli için alarma geçildi! Meteoroloji saat vererek uyardı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
22.10.2025 - 16:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bengül Arıca

Meteoroloji’den Kırklareli için uyarı geldi! Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 03.00 ile 20.00 arasında bölge genelinde yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

SEL UYARISI

Yağışların beraberinde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtilirken, vatandaşların bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İLGİLİ HABER

Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji 35 ili uyardı: Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı
Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji 35 ili uyardı: Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı

Özellikle dere yatakları, su geçiş noktaları ve alçak kesimlerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçların su taşkını yaşanabilecek alanlarda bırakılmaması ve yağış süresince hava durumunun takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

