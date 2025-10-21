Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji 35 ili uyardı: Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı

11

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



DİYARBAKIR 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GAZİANTEP 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MARDİN 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİİRT 13°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.