Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji 35 ili uyardı: Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı
Son dakika haberine göre gök gürültülü sağanak yağışlar35 şehirde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 11°C, 24°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 12°C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden Anadolu Yakası aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 17°C, 27°CÇok bulutlu, bu akşam (Salı) ve yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 27°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
SİVAS 2°C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 24°CParçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 19°CParçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 6°C, 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
RİZE 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde Van ve Bitlis, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 16°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KARS -1°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA 8°C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 4°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.