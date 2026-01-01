Kırıkkale’de Silahlı kavgada kaza: Amca kendini ve yeğenini vurdu

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi 1670. Sokakta meydana geldi. T.İ. (52), A.İ. (62)., Y.İ. (20) ile K.D.(22) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Y.İ. aracından aldığı silahla kazara önce yeğeni A.İ.’yi, daha sonra kendisini yaraladı.

K.D. ise başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan K.D. aracıyla, A.İ. ve Y.İ. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahla yaralanan A.İ. Ankara’ya sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kavga anı çevredeki bir iş yeri kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.