GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırıkhan'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Kırıkhan'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Kırıkhan'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü yaralandı

09.01.2026 - 00:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Kırıkhan'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Özsoğuksu Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. 31 ASP 665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Kırıkhan'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü yaralandı
#Gündem

Kırıkhan'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Kırklareli'nde şiddetli yağış hayatı felç etti! Başkan Bulut sular içinde şiir okudu
#Gündem

Kırklareli'nde şiddetli yağış hayatı felç etti! Başkan Bulut sular içinde şiir okudu

Sorgun'da ambulans ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
#Gündem

Sorgun'da ambulans ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı