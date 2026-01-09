Kırıkhan'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Kaza, Özsoğuksu Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. 31 ASP 665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.