'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu devam ediyor

Ramazan Bayramı izni ile ile hafta sonu tatilini birleştiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönen vatandaşlar, kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale-Ankara karayolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını ulaşıma kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.