Kılıçdaroğlu ‘yola devam’ diyecek! İşte CHP kulislerinde konuşulanlar

Milliyet’in haberine göre Kılıçdaroğlu, konuşmasında “yola devam” diyecek ve yaklaşan yerel seçimler nedeniyle belediye başkanlarına seslenecek. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında en büyük mesajın da belediye başkanlarına olacağı ifade ediliyor.

CHP’li bir kaynak, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında “Herkes işine baksın. Belediye başkanları belediye başkanlığını yapsın. Belediye başkanları kendi işini yapsın. Herkes işine baksın. Yerel seçime hazırlık yapmamız lazım” mesajı vereceğini ifade etti. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “görev”in felsefi temellerini anlatacak, görev yapmanın önemine işaret edecek.

'ADAY OLUR'

Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden CHP’li kaynak, “Genel Başkan’la görüştüm. Çok rahattı. Genel Başkanlığı bırakacak bir havası yoktu. Kendisi istemediği sürece asla. Bu kongrede aday olacak. Ekim-kasım hangi aylarda kurultay olacaksa o dönem kendisi aday olur, ondan sonraki süreçte de büyük olasılıkla birini tarif eder. Yerel seçimden sonraki kurultayda Genel Başkan’ın da desteğiyle biri genel başkan olabilir. Ama kimdir o onu bilemem. Bu isimleri zikredilenler değil ama” yorumunu yaptı. CHP kulislerine göre aralarında büyükşehirlerin de olduğu 10 ilin il başkanı görevden alınacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTANBUL PLANI

CHP'de başlayan liderlik tartışmalarının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında, "Gemiyi sağlam limana götürmek kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin" açıklamasını yapmıştı.

Gazeteci Abdulkadir Selvi de, CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Akıl Çemberi programında CHP'deki genel başkanlık tartışmalarına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasına ilişkin kulis bilgisi paylaştı.

"İSTANBUL'U YENİDEN KAZANIRSAK 28 MAYIS'TAKİ BAŞARISIZLIK UNUTULUR"

Kılıçdaroğlu'nun yol haritası olduğunu vurgulayan Selvi "Bunu da 28 Mayıs'tan sonra oluşturdu. Bir liderin böyle bir kargaşa içinde partisi ortada bırakıp gitmek kadar yanlış bir şey olmaz. Parti lideri partisini delegeye götürüyor. Kılıçdaroğlu'nun burada yanlış yaptığı bir yanlış yoktur. Kılıçdaroğlu 'Partiyi kurulaya götürüp güven tazeliyim ve sonra da yerel seçime girelim. İstanbul, Ankara başta olmak üzere 11 büyükşehri koruyalım. İstanbul'u yeniden kazanırsak 28 Mayıs'taki başarısızlık unutulur. Bizim bir başarıya ihtiyacımız var ve bunu elde etmiş oluruz' diyor" dedi.

'ERKEN SEÇİM' STRATEJİSİ

Kılıçdaroğlu'nun 'erken Seçim baskısı' stratejisini kulis bilgisi olarak paylaşan Selvi "Kılıçdaroğlu eğer yerel seçimde beklediği başarıyı elde edebilirse erken seçim kampanyasını başlatacak. Erken seçim üzerinden kendi sahasındaki tartışmaları, kavgaları, mücadeleleri iktidarın sahasına taşımak isteyecek. Erken seçim gündeme geldiği andan itibaren milletvekilleri çok uyumlu davranırlar. Erken seçim olacaksa milletvekili olmak isteyenler de genel başkanla kavgaya girmezler. Eldeki hesap çarşıya uymazsa ortalık toz duman olur" ifadelerini kullandı.

AYGÜL’E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Kılıçdaroğlu, Bitlis’te darbedilen gazeteci Sinan Aygül’ü aradı. Kılıçdaroğlu Sinan Aygül’e geçmiş olsun dileklerini ileterek hukuki desteğe hazır olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU, ÖZDAĞ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan DHA'nın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

Özdağ, genel merkez girişinde kendisini karşılayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın kendisine 'aman dikkat edin, yerler kaygan burada' dediğini aktararak, "Biz de gülümsedik ve sağlam bastığımızı söyleyerek, yukarıya çıktık" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ise Özdağ ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tabii iki siyasetçi yan yana gelince ne konuşur, siyaset konuşur. Türkiye’nin sorunlarını, Orta Doğu’yu, dünyadaki gelişmeleri hep beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik" diye konuştu.