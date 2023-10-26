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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında kritik görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da bir araya geldi.

26.10.2023 - 12:26 | | DHA
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında kritik görüşme

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı öncesi Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu çıkışta bir süre ayaküstü sohbet etti.

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Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile birlikte tesislerden ayrıldı. Ardından da İmamoğlu gazetecileri selamlayıp binadan çıkış yaptı.

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