Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara 16'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 22 ve 31 Mart 2022 tarihlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan 'beşli çetenin hamisi, tahsildarı, pazarlamacısı' vb. açıklamaları nedeniyle 50 bin TL manevi tazminata mahkum etti" dedi.