Kerim Kerimol vefat etti! Osman Boyner'den duygusal veda

Altınyıldız'ın kurucuları arasında yer alan Kerim Kerimol Vefat etti. 95 yaşında hayata gözlerini yuman Kerim Kerimol için Osman Boyner gazete ilanı yayımladı. İlanda "Gençlik yıllarımdan beri en yakın kader arkadaşım, Altınyıldız ve Beymen'in kuruluşunca el ele birlikte yürüdüğüm, sonsuz güven duyduğum Altın kalpli vizyoner iş arkadaşım Türk tekstil ve perakende sektörünün duayeni, can dostum, kardeşim sevgili Kerim Kerimol'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın" mesajını paylaştı. Kerimol için Boyner Ailesi, Altınyıldız ve Boyner Grup da ilan verdi.

İş insanı Cem Boyner ise, Kerim Kerimol’un vefatıyla ilgili şu mesajı paylaştı:

“Abilerin abisi, hocam, kılavuzum, ağabeyim, arkamdaki dağım, akıl küpüm, dervişim, bektaşim, zevk ustam, arşivim, tarihçim, hikâyecim, insanoğlu insan Kerim Kerimol'u kaybettik… Nur içinde yat Mirek Lomirek, hatıralarımız yeter bana… Çok şanslı bir insanım sayende… Dokunduğun her insanın hayatını güzelleştirdin, yeni yolculuğunda bu da sana yeter de artar evelallah…Buluştuklarına sevgi ve hasretlerimizi ilet”

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Kerimol'un cenazesi 2 Ocak 2023 tarihinde Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Edirnekapı Şehitliği Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

KERİMOL VE KIZI ESRA RÖPORTAJ VERMİŞTİ

2001 tarihinde Sevinç Yavuz'un Hürriyet Gazetesi'nde yaptığı haberde Kerim Kerimol ve kızları konuşmuştu.

Röportajın bir kısmı şöyle:

Üç kız babası Kerim Kerimol'un ortanca kızı Esra, babasının işini çok sevdi. Babasının işini takip etmeye karar verince de gitti İtalya'da moda ve pazarlama eğitimi gördü. Türkiye'ye döner dönmez ilk yaptığı babasının işini devralmak oldu. Kerim ve Esra Kerimol'la Zegna'nın İstanbul Nişantaşı'ndaki Mağazası'nda buluştuk. Malum yarın Babalar Günü. Babayla iş ortaklığı nasıl olur, erkek giyiminde kız çocuğa iş nasıl devredilir, çatışmalar, ortak ilkeler derken baba-kız Kerimollar'la koyu bir sohbet yaptık.

Babanızla ne zaman çalışmaya başladınız?

Esra Kerimol- Türkiye'ye 1992'de döndüm. O tarihten beri beraberiz.

Kerim Kerimol: Artık sorumlu tamamen Esra.

İnsanın babasıyla birlikte çalışması zor mu?

Esra Kerimol- Devamlı beraber değiliz. Babam artık her zaman mağazada değil.

Yoksa kızınız geldi siz mağazadan çıktınız mı?

Kerim Kerimol- Tam öyle de değil. Sorumlu tamamen Esra ama hala bir kesim herhalde fazla yaşamış olmamdan kaynaklanıyor mağazaya geldiklerinde beni görmek istiyor. 'Mağazaya gidiyorum orada olur musun?' diye ısrar ediyor. Çünkü benim garip bir huyum vardır. Satılmış malı bile müşterinin üzerinde beğenmemişsem söylerim ve aldırtmam.

Babanızdan kalma bu ilkeler devam ediyor mu?

Esra Kerimol- Buna ben de inanıyorum. Bir müşteriye yakışmayan giysiyi satmayacaksınız. Satış sadece o ana ait değildir. O kıyafetle dışarı çıktığında yarattığı etki kötüyse bizim için en kötü reklam budur. Burada hemen her mal tadilat görür ve müşteriye uygun hale gelir.