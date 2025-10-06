Kendi takılarını yapmak için yola çıktı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre; çocukluk ve gençlik yılları İstanbul'da geçen Damla Ataş, genç kız olduğunda kendi takılarını kendisi üretmeye başladı. Bir süre sonra genç kızın takıları çevresinde çok beğenilince Damla, yakınları için de takı üretti. Bir süre sonra hobisi mesleğe dönüşen 36 yaşındaki Damla Ataş, şimdi sipariş üzerine kendi tasarımları olan takılardan üreterek hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

"İmkansızlıklar her zaman yeni bir kapı açıyor"

Kadınların genel olarak takı ve aksesuara karşı bir zaafının olduğunu belirten Damla Ataş, "Çocukluktan gençlik dönemine geçtiğimiz yıllarda çevremde herkesin takısı vardı. Ben de ‘Kendi takımı kendim yaparım' diyerek iğne iplik, makas, kargaburnu ve çeşitli boncuklarla işe koyulup kendi takılarımı kendim yapmaya başladım. Görenler nereden aldığımı sormaya başladı. ‘Kendim üretiyorum' dediğimde pek çok kişi inanamadı. Onlar için de yapmaya başlayınca takılarım ciddi rağbet gördü. Daha sonra Aydın'a gelin geldim. Gelin geldiğim Aydın Kardeşköy'de yaptığım takıları sosyal medya hesabımdan paylaşınca kendiliğinden bir müşteri kitlem oluştu. Şimdi hem boş zamanlarımı değerlendiriyorum hem de kişilerin istekleri doğrultusunda takı tasarlayıp üretim yaparak satıyorum" diye konuştu.