Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Demirtaş' vaadi: Mahkeme kararı olmadan kimse serbest kalamaz

'Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadiniz yargı bağımsızlığıyla çelişmiyor mu?' CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bu soruyu Halk TV yayınında yanıtladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'nin verdiği kararları hatırlatan Kılıçdroğlu, 'Ben değil. Ya mahkeme ya Meclis bu kararı verecek' dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi; Hapisteki bir kişinin serbest bırakılması için ya TBMM bir af kanunu çıkaracak, o yetki bende değil Meclis'tedir. İki yargılanacak, mahkeme beraat kararı verecek, çıkacak. Yoksa ben kolundan tutup, 'Gel. Ben seni serbest bırakıyorum' değil. Bunlarda hukuk nosyonu kaybolmuş vaziyette. Kendi talimatıyla yargı karar verdiği için 'Bunu serbest bırakın' diyor. Hakim ona göre karar veriyor. 'Bunu tutuklayın' diyor. Hakim ona göre karar veriyor.

Bakın eğer bu ülkede adalet varsa, bu ülkede hukuk varsa, bu ülkede hak varsa mahkeme kararı uygulanmak zorundadır. Eğer Anayasa Mahkemesi bir karar verir en alttaki hakim, 'Ben AYM kararını tanımıyorum. Ben ancak Saray'dan gelen talimatı yerine getiriyorum' diyorsa bu doğru değildir.

AİHM bir karar veriyor, diyor ki; 'Burada bir haksızlık var. Bu haksızlığı giderin' diyor ve bu kişiye ayrıca devlet tazminat ödemek zorunda kalıyor. Siz o kararı da uygulamıyorsunuz. O zaman mahkeme kararı uygulanmayacaksa niye bu mahkemeler var?