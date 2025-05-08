Kediye vurmamak için manevra yapan kamyon kaza yaptı!

Kaza, saat 11.30 sıralarında Büyükbakkalköy Mektep Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 SU 0880 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü Emre Çayır, seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan bariyer parçaları karşı yönde seyir halinde olan 34 TDL 25 plakalı ticari taksinin altına girdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyon şoförü ve taksi şoförüne alkol muayenesi yaparken can kaybı ve yaralının bulunmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

'KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN BARİYERE VURDUM'

Hafriyat kamyonu şoförü Emre Çayır, "Yolda gelirken önüme kedi çıktı, ona vurmamak için bariyere yakındım. Bariyere sürtünce daha da kurtaramadım. Kediyi ezmedim ama bariyere vurduktan sonra lastiğim patladığı için oldu" dedi.

'BARİYER BIÇAK GİBİ ÜZERİMDEN GEÇTİ'

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Taksi şoförü Enver Osmanoğlu, "Arabamda yolcu vardı. Yolcumla beraber seyir halinde devam ederken, karşıdan gelen aracın virajı alamayıp bariyerleri yardığını gördüm an kaçmak istedim ama ne kadar kaçabildim bende bilmiyorum. Bariyerleri söktüğü için, kopan parça benim aracımın ön tarafına vurdu. Aracın altına giren parça lastiğimi yardı. Orda görülen bariyer parçası bildiğiniz bıçak gibi üzerimden geçti. Kaza sırasında burası toz duman oldu. Sağımdaki solumdaki araçlara vurmamak için cebelleştim. Aracımda yolcuda vardı çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.