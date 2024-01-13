Kedilere eziyet eden ve örgüt propagandası yapan 'C31K' topluluğu üyesi 5 kişi tutuklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu; kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 'C31K' isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler; çocuklarla ilgili müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçlu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklandı. (DHA)