GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kedilere eziyet eden ve örgüt propagandası yapan 'C31K' topluluğu üyesi 5 kişi tutuklandı
ABONE OL

Kedilere eziyet eden ve örgüt propagandası yapan 'C31K' topluluğu üyesi 5 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'nca, kedilere eziyet eden ve örgüt propagandası yapan 'C31K' isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik 5 ilde düzenlen operasyonda 5 kişinin tutuklandığı açıklandı.

13.01.2024 - 20:17 | | ANKARA, (DHA)
Kedilere eziyet eden ve örgüt propagandası yapan 'C31K' topluluğu üyesi 5 kişi tutuklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu; kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 'C31K' isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler; çocuklarla ilgili müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçlu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklandı. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

Kedilere eziyet eden ve örgüt propagandası yapan 'C31K' topluluğu üyesi 5 kişi tutuklandı

Kedilere eziyet eden ve örgüt propagandası yapan 'C31K' topluluğu üyesi 5 kişi tutuklandı

Bayrampaşa'da Sanayi Sitesi içerisinde aynı anda iki yangın çıktı

Bayrampaşa'da Sanayi Sitesi içerisinde aynı anda iki yangın çıktı

Şehit Müslüm Özdemir Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Şehit Müslüm Özdemir Kahramanmaraş'ta toprağa verildi