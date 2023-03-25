Keçi, 47'nci günde enkazdan sağ çıktı

Akçalı Mahallesi'nde Ahmet Hadi Tündükozan'ın eşi, 2 oğlu ve 2 geliniyle yaşadığı 3 katlı bina, 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldı. Bu sırada alt kattaki ahırda bulunan keçi de enkaz altında kaldı. Canlarını kurtaranın Tündükozan ailesi, keçiyi kurtarmak istedi ama başarılı olamadı.

3 kişinin hayatını kaybettiği mahallede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, dün, depremin 47'nci gününde öldüğü düşünülen keçi sağ çıktı. İş makinesi operatörü, enkazın üstündeki beton blokları kaldırınca keçi dışarı çıktı.

Sezer Tündükozan, keçiyi sağ görünce hem şaşırdıklarını hem de çok mutlu olduklarını belirtti. Kınalı isimli keçilerinin enkazdan sağ çıkmasının mucize olduğunu söyleyen Sezer Tündükozan, "Depremin 47'nci gününde evimizin enkazını kaldırıyorlardı. Operatörün betonu kaldırmasıyla beraber keçi ayaklandı. Gözlerimize inanamadık şaşırdık, o anda kendimizi heyecanla kepçemizin önüne attık durdurmak için. Keçiyi aldık, operatör de şaşırdı. Heyecanlandık, canımızdan kıymetliymiş, Allah'ın takdiri ilahisiymiş, öldürmeyen Allah öldürmüyor. Yeme içme için yanında hiçbir şey yoktu, bir mucize. Keçinin hiç sesi gelmiyordu, biz de anlamadık. Çıktı hâlâ sesini çıkarmıyor, sadece sağını solunu dinliyor, korkmuştu, ayakları titriyordu. Normalde 47 gün aç kalamaz. Su hiç yok belki, yanına saman da dökülmüş olabilir" diye konuştu.

Ahmet Hadi Tündükozan ise deprem sırasında binanın sallandığını, kendilerini dışarı attıktan kısa bir süre sonra da yıkıldığını belirtti. Tündükozan, keçinin enkaz altından 47 gün sonra sağ çıkmasının mucize olduğunu kaydetti.