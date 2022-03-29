KDV indirimi ne zaman başlayacak? KDV indirimi yapılan ürünler listesi: KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor 2022?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KDV indirimi konusunda müjdeler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeme içme hizmetlerinin tamamı ile deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerdeki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini açıkladı. Konutta kademeli KDV uygulamasına geçilecek. 150 metrekareyi aşmayan konutlarda yüzde 8, aşanlarda ise yüzde 18 KDV uygulanacak. Yat, tekne satışında yüzde 1 olan KDV yüzde 18’e yükseltilecek. Peki, KDV indirimi ne zaman başlayacak? KDV indirimi yapılan ürünler listesi hangi ürünleri kapsıyor?

KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Gıda fiyatlarına yönelik yeni düzenlemeler geldi. Gıdada KDV'yi %8'den %1'e indiren karar Resmi Gazete 'de yayımlandı. İndirim 14 Şubat'tan itibaren geçerli oldu. Yeni KDV indiriminin başlayacağı tarih henüz paylaşılmadı.

KDV indirimlerinin ne zaman raf fiyatlarına yansıyacağı netleşmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Resmi Gazetede yeni indirimin detaylarıyla birlikte duyurulması bekleniyor.

KDV İNDİRİMİ YAPILAN ÜRÜNLER LİSTESİ

Erdoğan, KDV Indirimi yapılan sektörleri açıklayarak, şunları söyledi:

Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini %18'den %8'e indirme kararı aldık.

Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV %8 olarak belirliyoruz. Halen 1. sınıf işletme 3 yıldız ve üzeri gibi otellerde yapılmakta olan %KDV oranını %8'e indirmiş oluyoruz.

Satın alınan konut, nerede olursa olsun metre karesine göre değişen, aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Yani net alanı 150 metre kareyi aşmayan yerlerde KDV oranı %8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metre karesi için %8, aşan kısmı için %18 KDV uygulanacaktır.



Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metre kareye kadar %1, aşan kısmı için ise %18 KDV tahakkuku yapılacaktır.



Arsa ve arazilerin KDV oranını %8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz.

Bir diğer düzenleme ihracatçılarımıza yöneliktir. İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alan ihracatçılara, bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacaktır.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemini değiştiriyor, Turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. Yeni yöntemle imalatçılar, yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine KDV ödemeden aynı işlemlerini yapabilecekler.



Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamındaki tıbbi cihazların KDV'sini %18'Den %8'e indiriyoruz.



Tarım sektöründe her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV'yi %1'e, süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV'yi %8'e indiriyoruz.



Gönüllülük esasına dayalı, tam tevkifat uygulamasıyla bu konuda sorumluluk endişesi yaşayan mükelleflerin sorunlarını kökten çözüyoruz, ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara kazandırılan konut, işyerlerindeki istisna süresini 1 yıldan 3 yıla çıkartıyoruz.



Oto galericilerin araç alım satımından elde ettikleri kar ile yat, kotra tekne ve gezinti gemilerinin satışında halen %1 olan KDV oranını %18'e yükseltiyoruz.