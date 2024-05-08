GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Kaza tarihinde yurt dışında yatılı okulunda olan Cemal Demirören ile ilgili yalanlar kanıtlarıyla yargıya taşındı

Kaza tarihinde yurt dışında yatılı okulunda olan Cemal Demirören ile ilgili yalanlar kanıtlarıyla yargıya taşındı

Dava dilekçesinde Cemal Demirören'in belirtilen tarihlerde yurt dışında yatılı okulunda olduğuna dair deliller de paylaşıldı.

08.05.2024 - 00:01 |
Kaza tarihinde yurt dışında yatılı okulunda olan Cemal Demirören ile ilgili yalanlar kanıtlarıyla yargıya taşındı

Kemerburgaz'da 1 Mart gecesi meydana gelen ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan kazaya ilişkin ortaya atılan mesnetsiz iddialar üzerine Demirören Ailesi harekete geçti. Cemal Demirören'in kaza tarihinde yurt dışında yatılı okulunda olduğunun belgeleri mahkemeye delil olarak sunuldu.

Deutsche Welle Türkçe'den Alican Uludağ ve benzer mesnetsiz iddiaları, sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde haberleştiren kişi ve kurumlar hakkında dava açıldı.

Dava dilekçesinde "Asılsız iftiralar ile Demirören Ailesi ve oğullarının kişilik haklarına, onur, şeref ve saygınlıklarına, hukuka aykırı şekilde doğrudan ve açıkça saldırıda bulunulmaktadır. Haber ve paylaşımlarda, konuyla ilgisi olmamasına, kaza tarihinde yurt dışında olmasına ve bu durum her türlü belge ile ispatlanmış olmasına rağmen Cemal Demirören'in adı bu iftira ve asılsız haberlerle ilişkilendirilmektedir ve Demirören Ailesi bu kaotik olayın içine çekilmeye çalışılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Kaza tarihinde yurt dışında yatılı okulunda olan Cemal Demirören ile ilgili yalanlar kanıtlarıyla yargıya taşındı

GÜNCEL HABERLER

Arabistan ve Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor

Arabistan ve Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek

Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
2024-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

2024-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı